Actrice Grives veroordeeld tot twee jaar cel voor drugshandel

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is vrijdag door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel voor drugsbezit en drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland eind juli. Dat meldt persbureau ANP. De straf komt overeen met de eis. Het is vooralsnog niet duidelijk of en hoelang Grives daadwerkelijk in de gevangenis zal zitten. De helft van de celstraf is voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. Ook moet ze een voorwaardelijke boete van 8.000 euro betalen.

De 34-jarige actrice werd afgelopen zomer in België opgepakt omdat ze in het bezit was van ruim honderd xtc-pillen, twintig gram cocaïne en circa tien gram ketamine. Op het logeeradres van Grives vond de politie nog meer drugs. Eerder verklaarde Grives dat ze de drugs wilde verkopen om zich voor te bereiden op haar rol in de nieuwe misdaadfilm Suriname.

Experimenteren

Later veranderde de actrice die verklaring en zei Grives dat ze wilde experimenteren. Ze gaf toe dat ze drugs wilde verkopen en dat ze daarmee een grote fout had begaan. Grives betuigde spijt. Volgens haar advocaat gebruikte de actrice veel drugs en ging vaak uit.

De actrice zat bijna twee maanden in voorarrest. In september kwam ze op borgtocht vrij. Grives is vooral bekend van haar hoofdrol in de boekverfilming Alleen maar nette mensen (2012). Verder speelde ze in de film Tuintje in mijn hart (2017) en in series als Celblok H. en Vechtershart. De actrice kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Aanvulling (08/11): In een eerdere versie stond dat Grives een boete van 1.000 euro kreeg opgelegd. Volgens Belgisch strafrecht wordt de boete met acht vermenigvuldigd, waardoor deze uitkomt op 8.000 euro. De boete is deels voorwaardelijk.