De verzamelaars waar musea niet omheen kunnen: ‘Ze noemen ons de jongens van de Oranjalia’

Oranjeverzamelaars Ron en Dennis Pugh-van Randeraat (66, 68) runnen het ‘digitaal museum’ DenRon Collections: een online weergave van hun bijzondere collectie. Ze wonen samen met hondje Lilly en poes Dolly in Amsterdam. Dennis: „In de wereld van Oranjalia noemen ze ons ‘de jongens’. We begonnen 35 jaar geleden. Ik kom uit Wales en het verhaal over het Nederlandse Koningshuis en Wilhelmina fascineerde mij. Een tienjarig meisje dat plotseling koningin is. Frappant.”

Ron en Dennis (66, 68) In de rubriek Mediavreters vertellen mensen wat ze kijken, lezen, luisteren en liken. Kijken: Dennis: „Blauw Bloed kijken we altijd, maar items over hoedjes en jurken slaan we meestal over.” Lezen: Ron: „We hebben een abonnement op tijdschrift Vorsten, maar verdiepen ons ook graag door overzichtswerken zoals The Patriot behind the pot van Wytze Stellingwerf.” Luisteren: „We zijn enorme Beatles-fans. Ron verzamelde zelfs Beatles-memorabilia, maar dat werd te gewild voor een mooie collectie.” Liken: Ron: „Op Facebook en Instagram plaatsen we de stukken die we over onze collectie schrijven altijd door.”

Ron: „We hebben meegewerkt aan tentoonstellingen van onder andere Paleis Het Loo en het Amsterdam Museum. Dan lenen we items uit en denken we mee. Onze collectie focust op het tijdperk Wilhelmina. Toen ontwierpen topontwerpers, zoals Leon Senf en Lion Cachet, de spullen gelieerd aan het Koninklijk Huis. Luxe ontwerpen die recht deden aan deze belangrijke familie.”

Ron: „Met ons digitaal museum willen we vooral kennis delen.” Dennis: „We onderscheiden ons van andere verzamelaars met achtergronden die nog niet zo bekend zijn. We zijn weleens gevraagd te taxeren, maar dat doen we niet. We weten wel dat iets zeldzaam is als wij het nog niet vaak hebben gezien. Daarvoor zijn we lang genoeg bezig. Een prijs inschatten is lastig. Het is wat de gek ervoor geeft. Wij zeggen altijd: op Marktplaats zie je de echte waarde, net wat mensen bieden.”

Ron: „Internet heeft het verzamelen veranderd. Items waar we van dachten dat ze bijzonder waren, kwamen met de komst van Marktplaats ineens tientallen keren voorbij. Er zijn wel een paar van onze bubbels gebarsten. Het mooie is dat er veel meer kennis is. En we hoeven niet meer fysiek naar elke veiling.” Dennis: „Marktplaats, Ebay en Catawiki zijn voor ons nu de belangrijkste plekken om te vergaren.”

Ron: „Naast het volgen van veilingen, bingen wij tegenwoordig ook. Voor The Crown hebben we een Netflix-abonnement genomen.” Dennis: „Alles in die serie is zo goed nagebootst. Bij veel programma’s spat het nep ervanaf. Voor een verzamelaar zijn details belangrijk. Als ze Hare Koninklijke Hoogheid in plaats van Majesteit zeggen. Oh nee! We kijken veel BBC. Eastenders volgen we al vanaf de eerste dag. We namen het zelfs op.” Ron: „Reality vinden we ook interessant. Utopia kijken we vanaf het begin.” Dennis: „En Chateau Meiland vinden we geweldig. Over Martien hadden we een discussie met mensen die hem te nichterig vinden. Ach, leven en laten leven! Hij is juist verfrissend zichzelf.”

Ron: „Op ons digitaal museum belanden mensen van over de hele wereld. Via Facebook zien we dat mensen uit Amerika, Engeland, China en Taiwan ons bezoeken. Daarom is de website in twee talen.” Dennis: „Wij hebben geen kinderen. Dit is wat we achterlaten. De hele verzameling gaat als wij er niet meer zijn naar musea. Dat is al geregeld. Paleis Het Loo kreeg de eerste keuze. Verder gaat het glas naar het Nationaal Glasmuseum, Zilver naar het Zilvermuseum, textiel naar het TextielMuseum en keramiek belandt in het Goedewaagen museum. Op voorwaarde dat onze naam er bij blijft staan.”

Ron: „De website is opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek.” Dennis: „Dit is ons testament. Zó blijven we de jongens.”