Veertig maanden celstraf en tbs voor ontucht met meisjes in Alem

Een 46-jarige man is donderdag veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het plegen van ontucht en fotograferen van minderjarige meisjes in het Gelderse dorp Alem. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie eiste vijf jaar cel en tbs met voorwaarden.

De man maakte zich tussen augustus 2013 en juli 2018 op verschillende momenten schuldig aan ontucht met zeven minderjarige meisjes, van wie de meesten in de basisschoolleeftijd waren. Dit deed hij in zijn woning tijdens logeerpartijen van zijn dochters. Hij maakte ook seksueel getinte foto’s van hen terwijl zij sliepen, waarbij hij zijn slachtoffers soms aanraakte.

Daarnaast maakte de man seksuele opnames van 23 andere meisjes, die hij kende via zijn dochters of uit zijn woonplaats. Hij zette een van hen aan tot het filmen van seksuele handelingen die zij bij haarzelf verrichtte. Ook had hij meer dan 30.000 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit.

Volgens de rechter rechtvaardigt alleen het plegen van ontucht al een langdurige gevangenisstraf, maar is het van belang dat de „langdurige en intensieve” behandeling van de man zo snel mogelijk begint. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard omdat hij lijdt aan twee ziekelijke stoornissen. Hij is ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 750 tot 6.200 euro aan vijftien slachtoffers.