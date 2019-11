Tientallen mijnwerkers gedood bij aanval in Burkina Faso

In het oosten van Burkina Faso zijn zeker 37 mijnwerkers doodgeschoten bij een aanval op hun konvooi. Ook raakten meer dan zestig mijnwerkers gewond, meldt Reuters op gezag van de gouverneur van het gebied. Daarnaast is ook een onbekend aantal slachtoffers gevallen onder de militairen die het konvooi escorteerden.

Het gaat om medewerkers van het Canadese mijnbouwbedrijf Semafo die in een konvooi van vijf bussen reden in de oostelijke regio Est. Volgens verschillende bronnen reed een militair voertuig dat het konvooi begeleidde eerst op een bermbom, waarna onbekenden het vuur openden op de bussen en het militaire escort. In het gebied is geen mobiel bereik. Gouverneur Saidou Sanou spreekt van een „laffe en barbaarse” aanval.

Het noorden van Burkina Faso grenst aan Mali en Niger en is een toevluchtsoord voor islamistische extremisten, die regelmatig aanvallen uitvoeren op burgers. Daarbij zijn de afgelopen jaren al honderden mensen omgekomen. Wie er achter dit bloedbad zit is nog niet duidelijk.

In een verklaring condoleert goudproducent Semafo de families van de slachtoffers en laat het weten dat de bedrijfsvoering niet is geraakt. „We werken actief samen met de autoriteiten op alle niveau’s om de veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers en leveranciers te kunnen waarborgen.”

Het Canadese Semafo werd vorig jaar ook al getroffen door twee aanvallen en heeft de beveiling daarna fors opgevoerd. Alle internationale medewerkers worden sindsdien met een helikopter op en neer gevlogen tussen de hoofdstad Ouagadougou en de Boungou-mijn waar het bedrijf actief is.

Bij een aanval op een goudmijn vorige maand in het noorden van het land vielen twintig doden. Kort daarna protesteerden duizenden mensen in de hoofdstad Ouagadougou tegen al het geweld in hun land en de aanwezigheid van buitenlandse militairen in de regio.