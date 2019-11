‘Stikstofcrisis dreigt bouw tienduizenden nieuwe woningen te dwarsbomen’

De stikstofcrisis dreigt de komende jaren de bouw van tienduizenden nieuwbouwwoningen te dwarsbomen. Daarvoor waarschuwt minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Doordat er minder bouwvergunningen afgegeven kunnen worden, valt het aantal nieuwe woningen tot 40 procent lager uit dan de 75.000 per jaar die het kabinet als doel heeft gesteld.

Als er niet snel een oplossing komt voor de stikstofproblematiek, werken de effecten ervan volgens Van Veldhoven nog zeker vijf jaar door op de woningbouw. In 2020 en 2021 komen er naar verwachting nog slechts 47.000 nieuwe huizen bij. Daarna zou de nieuwbouw zich geleidelijk weer moeten herstellen, totdat er in 2024 weer bijna voldoende nieuwe woningen gebouwd worden. De minister baseert zich op een prognose die er vanuit gaat dat de vergunningverlening pas over anderhalf jaar weer op gang komt.

Van Veldhoven zegt „alles op alles” te zetten om ervoor te zorgen dat het scenario „geen werkelijkheid wordt”, schrijft ze. Ze doelt op de maatregelen die de regering in de maak heeft om de stikstofuitstoot te verminderen. Het maatregelenpakket word waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd. De grootste besparingsmogelijkheden zijn er in de landbouw en in het verkeer.

De woningbouwsector verkeert in moeilijkheden sinds de Raad van State eind mei een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof, dat door de overheid werd gebruikt als basis voor de verlening van vergunningen aan bouwprojecten. 18.000 projecten kwamen stil te liggen. Pas als er een manier wordt gevonden om de stikstofuitstoot terug te dringen, kan er weer gebouwd worden.