Onderzoek OM naar Caribische deals Damen

Het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar corruptie bij de levering van tientallen schepen door Damen Shipyards in het Caribisch gebied. Centraal daarbij staan mogelijke financiële onregelmatigheden via een bedrijf op Barbados.

Dat blijkt uit onderzoek door NRC en dagblad de Trinidad Express. Het gaat om het bedrijf NSG West Indies van Stephen Hobson, een Britse handelaar in zwaar materieel. Hij was de tussenpersoon bij megacontracten die Damen in 2014 en 2015 sloot in Trinidad en Tobago en de Bahama’s, voor een totale waarde van bijna 400 miljoen euro, waar ook een bagger-klus door Van Oord bij hoort.

Begin 2017 viel opsporingsdienst FIOD binnen bij het hoofdkantoor van de grootste scheepsbouwer van Nederland in Gorinchem. De verdenking: omkoping van buitenlandse ambtenaren en politici via tussenpersonen. Op welke regio’s het onderzoek zich richt, werd nooit bekend gemaakt.

Uit het onderzoek door NRC en de Trinidadiaanse krant blijkt nu dat er verdenkingen zijn over grote deals in het Caribisch gebied. Faris Al Rawi, de minister van Jusititie van Trinidad en Tobago reisde in de zomer van 2018 naar Nederland voor een overleg over dit opsporingsonderzoek, vertelt hij in de Trinidad Express.

Aanleiding voor zijn reis was een „verzoek tot medewerking” vanuit Nederland, in het kader van „een serieus, internationaal strafonderzoek”. Trinidad werkt volledig mee, samen met een aantal andere landen uit de regio, aldus Al Rawi in de lokale krant. Het Nederlandse OM wil hier niet op reageren.

De scheepsbouwer heeft, mede als gevolg van corruptieverdenkingen, een financieel conflict met Hobson. De flamboyante 71-jarige Brit, die onder meer mede-eigenaar is van een tropisch eiland, eist meer dan 20 miljoen euro van de scheepsbouwer. Dat bedrag werd hem toegezegd in verband met de deals in Trinidad en de Bahama’s, maar Damen wil niet betalen.

Volgens de scheepsbouwer weigert Hobson openheid van zaken te geven over hoe hij zijn geld besteedt. Daarom nam Damen afstand van hem. Maar de Brit, een oud contact van oprichter en naamgever van de werf Kommer Damen, zegt dat hij naar Damen toe altijd volledig open is geweest. Ook zegt hij altijd eerlijk zaken te hebben gedaan. „Onderzoek me maar. Er is geen spoor van corruptie te vinden.”

Damen Shipyards bevestigt het conflict met voormalig tussenagent Hobson. Zijn vertrek vloeit voort uit het sinds 2016 geldende „strikte compliance programma”. Dat programma is „door de Wereldbank als deugdelijk bestempeld”.

