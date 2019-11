Nederlander Hulst gaat gamestudio’s Sony leiden

De Nederlandse gamemaker Hermen Hulst is benoemd tot hoofd van de gameontwikkelingsdivisie van Sony, Worldwide Studios. Hulst verlaat per direct zijn positie als directeur van de beroemde Nederlandse gamestudio Guerrilla, dat onderdeel is van Sony. Hij neemt het roer over van de veertien interne gamestudio’s van de PlayStation-fabrikant.

Sony bouwde de afgelopen jaren een formidabele reputatie op als thuishaven voor een aantal van de beste gamestudio’s ter wereld, waaronder ook Guerrilla, dat in 2017 hoge ogen gooide met zijn Horizon Zero Dawn. Interne studio’s maken doorgaans spellen die alleen op de spelcomputer van het moederbedrijf te spelen zijn. Het enorme succes van de PlayStation 4 kan dan ook deels worden opgehangen aan de grote hits van deze studio’s, zoals God of War (2018) en Uncharted 4 (2016).

Lees ook: Horizon Zero Dawn: hoe de grootste Nederlandse mediaproductie tot stand kwam (NRC, 26/2/2017)

Trots

Met de komst van een nieuwe PlayStation volgend jaar zou Sony grote aanpassingen willen maken in de beleidsstructuur. Shuhei Yoshida, de voormalige president van Worldwide Studios, draagt zijn positie over aan Hulst omdat hij zich meer wil gaan bezighouden met het beleid rond kleinere games van onafhankelijke studio’s, ook een belangrijke groep voor Sony.

Het zwaartepunt van de gamemarkt ligt nog altijd in de Verenigde Staten, maar Sony benadrukt dat het „meer wereldwijd” wil denken. „Hermen is een Europeaan die één van de hoofddivisies van PlayStation overneemt”, zei PlayStation-topman Jim Ryan in een gesprek met website GamesIndustry. „Iedereen in Europa moet trots zijn dat dit gebeurt.”

Hermen Hulst werd in 2000 aangetrokken door entertainmentbedrijf Lost Boys. Na een fusie met twee andere Nederlandse gamebedrijven werd dit bedrijf Guerrilla. In 2004 werd Guerrilla officieel onderdeel van Sony Worldwide Studios.