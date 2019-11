Minister Grapperhaus moet beter zoeken naar Wilders-documenten

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) moet binnen nu en zes weken laten weten of er op zijn departement nog documenten zijn die betrekking hebben op het besluit PVV-leider Geert Wilders te vervolgen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag bepaald. Grapperhaus moet de informatie niet alleen intern boven tafel krijgen maar waar mogelijk ook publiceren.

RTL Nieuws vroeg deze zomer via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle documenten waar het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie over beschikken die te maken hebben met de vervolging van Wilders. Grapperhaus liet in eerste instantie aan RTL Nieuws weten dat hij op zijn ministerie maar één document had kunnen vinden, en maakte dat niet openbaar. Hij had de Wob van RTL geïnterpreteerd als verzoek om informatie van vóór juni 2014, de maand waarin werd besloten Wilders te vervolgen. Dat gebeurde op grond van uitspraken in een verkiezingstoespraak, toen hij zijn aanhang liet scanderen minder Marokkanen in Nederland te willen.

Ultimatum

RTL Nieuws ging in beroep tegen de summiere opbrengst van het Wob-verzoek. Toen het interne onderzoek vervolgens heropend werd, bleken er in totaal 25 relevante documenten te circuleren. Die wil de minister maar gedeeltelijk openbaar maken. Daarmee geeft hij onvoldoende gehoor aan het Wob-verzoek van RTL, vindt de rechter nu. Er zouden bovendien aanwijzingen zijn dat bij justitie nog meer informatie circuleert dan de 25 documenten waarvan het bestaan nu bekend is. De rechtbank wil dus dat Grapperhaus verder zoekt - naar zowel fysieke als digitale documenten - en over uiterlijk zes weken opnieuw bepaalt of de documenten wel of niet geschikt zijn voor publicatie.

Ook Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops is uit op openbaring van documenten. Volgens Knoops heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid zich voortdurend „inhoudelijk bemoeid” met de vervolging van zijn cliënt. Daarmee zou de zaak politiek van aard zijn geworden. De rechtbank in Den Haag besloot begin oktober de strafzaak tegen de PVV-leider aan te houden tot Grapperhaus de beschikbare informatie zou delen.