Macron: De NAVO is hersendood

Europese landen kunnen voor hun veiligheid niet langer bouwen op de Verenigde Staten. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron in een scherp interview met het Britse weekblad The Economist. Hij noemt de NAVO sinds de terugtrekking van de Amerikanen uit Syrië „hersendood”.

Macron pleit al langer voor wat hij „Europese soevereiniteit” noemt op het gebied van veiligheidskwesties. Hij heeft sinds zijn aantreden in 2017 verschillende initiatieven genomen om in Europees verband tot meer defensiesamenwerking te komen. Wat hem betreft worden de inspanningen daarvoor verder opgevoerd.

„De instabiliteit van onze Amerikaanse partner en de toegenomen spanningen hebben ertoe geleid dat het idee van een Europese defensie steeds meer geaccepteerd raakt”, zegt hij. Het wordt tijd om „de balans op te maken” van het trans-Atlantisch bondgenootschap. „Wat we nu meemaken, dat is voor mij de hersendood van de NAVO. Je moet lucide zijn.”

Rond de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië en de daaropvolgende inval van het Turkse leger in Koerdisch gebied was „geen enkele coördinatie met de NAVO-partners”, zegt Macron. „We hebben hier te maken met agressie van een andere NAVO-partner in een zone waar onze belangen op het spel staan. Er is geen planning of coördinatie van de NAVO geweest. (…) We moeten erkennen dat we strategisch en politiek een probleem hebben.”

Hij zegt niet te weten of artikel 5 van de NAVO nog functioneert. Dat is de afspraak dat NAVO-bondgenoten elkaar te hulp schieten als een van hen wordt aangevallen. „Wat betekent artikel 5 morgen? Als het [Syrische] regime van Bashar al-Assad besluit om een tegenaanval tegen [NAVO-lid] Turkije te beginnen, mengen we ons er dan in? Dat is een echte vraag.”

Maar de Europese Unie is „uitzonderlijk fragiel” en staat „aan de rand van de afgrond”, meent de Franse president. Dat komt volgens hem door interne problemen, door een terugtrekkend Amerika en door de ontwikkeling naar een bipolaire wereld met China als een van de twee grote machtsblokken. „Europa is vergeten dat het een gemeenschap is, door in toenemende mate zichzelf als markt te zien, met als einddoel expansie”, zegt hij. „Dat is een fundamentele fout omdat het het politieke belang van het project, vooral sinds de jaren negentig, heeft verminderd.”

De nieuwe strategische positie van de Verenigde Staten is voor Macron al onder president Barack Obama begonnen, toen die meer naar China en de Pacific gingen kijken. Dat is onder Donald Trump versterkt. „Maar voor het eerst hebben we nu een Amerikaanse president die niet het idee van het Europese project deelt, en een Amerikaanse politiek die zich van het project afkeert.”