Lid opgerolde terreurgroep Arnhem wil verklaren

Nadim S., een van de zes terreurverdachten die vorig jaar in Arnhem werden gearresteerd, is bereid een verklaring af te leggen. Eerder wilde de 27-jarige man niet getuigen omdat zijn advocaat hem dat afgeraden had, zo zei hij donderdag volgens de rechtbank tijdens een pro-formazitting in Rotterdam.

S. werd aangehouden tijdens de politie-actie in en rond Arnhem, nadat de politie een mogelijke terreurcel rond hoofdverdachte Hardi N. geïnfilteerd had. Volgens het OM was de groep vergevorderd met het voorbereiden van een aanslag op een festival. Nederland is „zonder twijfel” ontsnapt aan een aanslag, verklaarde justitie eerder.

Nadim S. ontkende donderdag bij de terroristische activiteiten van de groep betrokken geweest te zijn. Nu S. een nieuwe advocaat heeft, wil hij wel verklaringen afleggen. Die advocaat had de rechtbank ook gevraagd om S. vrij te laten in afwachting van de rest van het proces. Volgens het OM is het echter duidelijk dat S. wel bij de groep hoorde. De rechtbank besloot dat er voldoende redenen waren om S. langer vast te houden. Ook de andere verdachten blijven vastzitten.

Het zestal - tussen de 21 en 35 jaar - werd in september 2018 opgepakt. De inhoudelijke behandeling van de zaak, waar tien zittingsdagen voor uitgetrokken zijn, begint in april. Voor die tijd moeten ook alle verdachten psychologisch onderzocht zijn in het Pieter Baan Centrum.

Halve kilo explosieven

Tijdens een eerdere zitting verklaarde de politie dat bij huiszoekingen in Arnhem en Weert genoeg materiaal aan werd getroffen om een halve kilo explosieven te maken. De verdachten trainden ook met airsoftwapens. Hoofdverdachte N. werd volgens persbureau ANP eerder veroordeeld omdat hij probeerde naar IS-gebied te reizen.

De advocaten van de verdachten menen dat er sprake is van uitlokking, omdat infiltranten onklaar gemaakte wapens leverden en uitgebreid met de groep over hun plannen praatten. Volgens het OM was dat nodig om het vertrouwen van de groep te winnen. De rechtbank besloot in augustus dat de infiltranten tijdens het proces gehoord mogen worden.