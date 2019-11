KNVB bezorgd om criminele invloeden in het amateurvoetbal

Voetbalbond KNVB maakt zich zorgen over de ondermijnende invloed van criminelen in het amateurvoetbal. Dat schrijft de bond donderdagmiddag in een statement op zijn website.

De KNVB reageert daarmee op berichtgeving van RTL Nieuws donderdagochtend. Daaruit blijkt dat zeker zeventig amateurclubs signalen van criminaliteit zien bij hun vereniging, waaronder dubieuze sponsors en drugshandel in de voetbalkantine. Of er bij ieder geval ook echt sprake is van criminaliteit is niet vastgesteld.

„Het voetbal kan niet zonder sponsoring, maar het kan voor bestuurders lastig zijn te doorgronden wie je uiteindelijk voor je hebt als potentiële sponsor of investeerder”, schrijft de KNVB, die merkt dat ondermijning binnen de sport steeds groter wordt.

RTL Nieuws stuurde een vragenlijst naar bestuursleden van 1.968 Nederlandse voetbalclubs op verschillende amateurniveaus. Daarvan vulden 386 clubs de gehele vragenlijst in. Daarnaast werd gesproken met tientallen clubs, die volgens RTL anoniem willen blijven vanwege hun imago.

Enveloppen met cash

Uit de enquête blijkt dat clubs op alle niveaus criminele signalen zien. Voorbeelden zijn sponsors die alleen contant willen betalen, spelers die enveloppen met cash of cadeaus krijgen toegestopt, matchfixing, drugshandel en criminelen die toegang proberen te krijgen tot de businessclub van een voetbalvereniging.

Volgens de voetbalbond leeft het thema al langer onder Nederlandse amateurverenigingen. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland, een samenwerkingsverband van overheidsdiensten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, dat criminelen zich willen inmengen in het voetbal. Ook toen sprak de KNVB zijn zorgen uit.

Tegelijkertijd stelt de bond dat het bevoegdheden mist om in te kunnen grijpen. „We zijn geen opsporingsinstantie. Daarom is samenwerking en informatie-uitwisseling met de overheid, politie en gemeenten op dit thema zeer belangrijk.” De Tweede Kamer nam medio juni een motie aan over een breder onderzoek naar criminele inmenging in de amateursport. De KNVB ziet ook graag dergelijk onderzoek uitgevoerd worden.