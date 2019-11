Kijk op de crime scene

‘Ik ben in een slaapkamer. Het tapijt zit onder het bloed. O gadver, er ligt een afgehakte vinger! Ik zie ook een gele roos op tafel en een medaillon in de vensterbank. Het bed is beslapen. Er liggen overal kleren en …”

En toen was onze tijd op de plaats delict op. We spelen Chronicles of Crime, een coöperatief detectivespel waarbij jij en je medespelers samen een misdaad proberen op te lossen in Londen. Het recherchewerk in Chronicles speelt zich af aan tafel én op je smartphone. Met bijbehorende app kun je virtuele crime scenes onderzoeken en aanwijzingen verbinden.

De bordspellen-met-app zijn een hypeje in bordspellenland. Dat werkt uitstekend als een app de saaiere delen van spelletjes spelen overneemt: punten scoren, timers zetten, dat soort werk. Maar kunnen ze ook beter verhalen vertellen?

Want verhalen vertellen is wat de Chronicles-app moet doen: de app is tegelijkertijd plotaanjager en hintonthuller. Alle voorwerpen, locaties en personen worden voorgesteld met kaartjes die QR-codes bevatten. Door die met de app te scannen kom je meer te weten over de zaak. Wil je weten wat er op de laptop van het slachtoffer staat? Scan dan het kaartje van de inlichtingendienst en dan het kaartje ‘computerapparatuur’.

Het scannen van QR-codes is een aardige gimmick, maar voelt in 2019 toch als een innovatie uit 2015. Pas bij het onderzoeken van de verschillende crime scenes schittert de app echt, door over te schakelen naar virtualrealitymodus. Eén speler mag dertig seconden rondkijken op de locatie van de misdaad. Resultaat: een roepende speler in het midden van de kamer die woest haar telefoon ronddraait. De andere spelers zoeken op zo’n moment de bijbehorende bewijskaartjes op. In het geval van de gele roos is dat het kaartje ‘planten’. Zo ben je toch samen bezig.

Chronicles of Crime deed ons sterk denken aan dat ándere fijne detectivespel: Sherlock Holmes, Consulting Detective. Ook daarin los je als spelers gezamenlijk misdaden op. Grootste verschil: in Sherlock blader je als mens door een boekwerk met aanwijzingen en beschrijvingen. De app van Chronicles is efficiënter maar levert in op karakter. De dialogen zijn kort en beschrijvingen spaarzaam. Thuis hebben we een voorkeur voor de mooi geschreven scènes en karakters van Sherlock.

Een duidelijk voordeel van de app is dat de plot zich soms ontwikkelt aan de hand van de vorderingen van de spelers. Toen we eens treuzelden met ons onderzoek, werden er nieuwe moorden gepleegd. Zo werd ons falen als detectives extra pijnlijk.

Voor de uitgever zijn de voordelen van een app evident. Het basisspel wordt verkocht met zes scenario’s, maar via de app zijn extra scenario’s te koop, voor 5,50 euro per stuk.

Chronicles of Crime ●●●●● 35 euro, 1-4 spelers, 999 Games.