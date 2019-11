IT-bedrijf Centric moet ontslag bestuurder terugdraaien

Centric moet van de rechter het ontslag van detacheringsdirecteur Pieter van der Stoel terugdraaien. Het IT-bedrijf had Van der Stoel deze zomer in voorbereiding op zijn ontslag op non-actief gesteld wegens een vermeende vertrouwensbreuk. De bestuurder kon zich daar niet in vinden en spande een kort geding aan. De kantonrechter in Gouda gaf hem donderdag gelijk.

Van der Stoel kreeg begin juli van Centric-directeur Gerard Sanderink te horen dat er in het bedrijf onvrede bestond over zijn functioneren. Het hoofd van de detacheringsafdeling zou zich schuldig maken aan intimidatie, vriendjespolitiek en het schofferen en seksistisch benaderen van collega’s. Daarnaast werkte Van der Stoel volgens Sanderink slechts twintig uur, terwijl zijn salaris op veertig uur gebaseerd was. Ook zou hij als manager tekort zijn geschoten.

Bewijs voor de beschuldigingen is er niet, zei de rechter donderdag. Centric had dus „onvoldoende reden” Van der Stoel op non-actief te stellen, en moet hem binnen drie dagen weer aan het werk laten. Als het concern dat niet doet, krijgt het voor elke dag waarop het in overtreding is een boete van 1.000 euro. Deze dwangsom kan oplopen tot maximaal 100.000 euro.