Iraakse demonstranten willen af van ‘leugenaar’ Jeanine Hennis

Irakezen zijn op sociale media een actie gestart tegen VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert. Met hashtags als „Jeanine Hennis is corrupt schaam je” en „Jeanine Hennis leugenaar ga Irak uit” proberen ze de Nederlandse te bewegen om op te stappen. Door Hennis’ foto is door de Twitteraars een groot rood kruis gezet.

De Irakezen zijn gepikeerd over een tweet van Hennis waarin ze demonstranten lijkt op te roepen belangrijke (olie)infrastructuur met rust te laten. Iraakse jongeren protesteren al weken tegen de corrupte overheid, de ongelijkheid en de invloed van buurland Iran. Door het harde optreden van de ordediensten zijn tot nu toe meer dan 260 doden en honderden gewonden gevallen. Deze donderdag zijn nog zeker zes demonstranten doodgeschoten door de Iraakse veiligheidsdiensten, meldt persbureau Reuters.

Hennis’ tweet leidde al tot ruim 5.500 – merendeels verontwaardigde – commentaren. „Olie is belangrijker dan het Iraakse volk?” vraagt iemand. Anderen wijzen erop dat het volk nooit van de genoemde olie en havens heeft geprofiteerd.

Sommige deelnemers aan de campagne op sociale media leggen een verband tussen Hennis’ huidige positie en haar vorige baan. „Iraakse doden kunnen haar niet schelen” en „Het is niet de eerste keer dat ze liegt”, schrijven zij op Twitter en Facebook. Daarmee verwijzen ze naar 2015, toen Hennis nog minister van Defensie was in Nederland en de Tweede Kamer verkeerd informeerde over Iraakse burgerdoden. Het nieuws over de Nederlandse erkenning van de meer dan zeventig burgerdoden die vielen bij een bombardement op de Iraakse stad Hawija was deze week te zien op de Iraakse televisie. Het nieuws werd ook in andere Arabische media gedeeld.

Lees het onderzoek van NRC en NOS terug over de bom op Hawija in 2015: De Nederlandse ‘precisiebom’ op een wapendepot van IS

Balanceren tussen belangen

UNAMI, de VN-organisatie die Hennis leidt, moet volgens haar eigen mandaat zowel de Iraakse regering als het volk adviseren en bijstaan. Dat betekent continu balanceren tussen verschillende belangen, zeker nu demonstranten in verschillende Iraakse steden recht tegenover de regering staan. Postten mensen een week geleden nog enthousiast beelden op sociale media van Hennis die tussen de demonstranten op het Tahrirplein in Bagdad een mondkapje opdeed tegen het traangas, nu schelden Twitteraars haar uit voor leugenaar en verwijten ze haar en haar organisatie alleen voor de westerse oliebelangen op te komen – een verwijt dat in Irak sowieso op ieders lippen ligt.

Een nieuwe tweet waarin Hennis de schade probeert te beperken door te benadrukken dat de VN een partner is voor „elke Irakees die naar verandering streeft”, kan nog niet op veel bijval rekenen. Hennis wil niet reageren.