De hoop op een deelakkoord tussen China en de VS groeit

Van tastbare vooruitgang is nog geen sprake, maar er lijkt een begin van toenadering in het slepende handelsconflict tussen de VS en China. Zeker na de mededeling van het Chinese ministerie van Economische Zaken van donderdag. Volgens een woordvoerder hebben China en de Verenigde Staten afgesproken om wederzijdse importheffingen stapsgewijs af te bouwen, als zij binnenkort een gedeeltelijk handelsakkoord bereiken.

Maar de Chinese woordvoerder zei ook: de afbouw van de heffingen is „een belangrijke voorwaarde” voor het bereiken van een akkoord. Nadere specificaties – de timing, de omvang, voorwaarden en de vraag of alle heffingen die in anderhalf jaar handelsoorlog zijn opgebouwd zullen verdwijnen – ontbreken nog.

De beurzen reageerden niettemin positief: Europese en Amerikaanse indices wonnen tussen de 0,3 en 1 procent, bovenop de stijgingen van de afgelopen dagen, toen al duidelijk werd dat de partijen voortgang boeken in de onderhandelingen. De Europese Stoxx 600 nadert nu zijn recordstand uit 2015.

Dooi in de handelsoorlog is hét nieuws waar zowel financiële markten als reële economieën al lang op wachten. Donderdag nog verlaagde de Europese Commissie de groeiverwachting voor de eurozone in de komende twee jaar, van 1,4 naar 1,2 procent. Een belangrijke oorzaak is het conflict tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Dinsdag werd bekend dat de VS overwegen een in september ingevoerde heffing van 15 procent op 112 miljard dollar aan Chinese import terug te draaien. Het zou de eerste keer zijn in de handelsoorlog dat een ingevoerde heffing wordt afgeschaft.

Getorpedeerd

Beide partijen hebben grote behoefte aan een doorbraak: China kampt met stagnerende economische groei en de Amerikaanse president Trump kan een succes gebruiken met het oog op de verkiezingen in 2020. Nadat Trump in mei een bijna-akkoord had getorpedeerd, was een deal ver weg. Nieuwe heffingen volgden, en de VS zetten Chinese bedrijven op een zwarte lijst.

Sindsdien is de inzet sterk verlaagd en streven de partijen naar een „eerste-fase-akkoord”, dat er nog deze maand zou moeten komen. De presidenten Xi Jinping en Trump zouden het uitgeklede akkoord ondertekenen op een nog te plannen bijeenkomst.

Het eerste-fase-akkoord blijft waarschijnlijk beperkt tot zaken als het schrappen van heffingen, toezeggingen van China om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen en de bescherming van intellectueel eigendom.

De meest heikele kwestie, de Amerikaanse eis dat China stopt met het subsidiëren van bedrijven, is geparkeerd. Voor China is deze eis zo goed als onbespreekbaar. Niemand durft dan ook te speculeren of er een tweede-fase-akkoord komt. Eerst maar eens kijken of de eerste fase tot een succesvol einde komt.