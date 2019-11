Grapperhaus wil drankrijders sneller van de weg halen

Automobilisten die onder invloed achter het stuur kruipen, raken mogelijk sneller hun rijbevoegdheid kwijt. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft donderdag een wetsvoorstel ingediend dat het rechters niet alleen mogelijk maakt een rijontzegging op te leggen, maar die ook direct in te laten gaan.

Vorig jaar vielen 36 dodelijke slachtoffers door alcohol of drugs in het verkeer. Het aantal drugsgerelateerde gevallen is „enorm vergroot”.

Volgens de huidige wet kan iemand die met een slok op van de weg gehaald wordt zijn of haar straf uitstellen door in beroep te gaan. Zo lang dat beroep loopt, mogen automobilisten de weg op. Die mogelijkheid wil Grapperhaus notoire drankrijders ontnemen. Zodra de vrees voor herhaling bestaat, wil de ministers rechters de mogelijkheid bieden om automobilisten per direct te verbieden nog langer de weg op te gaan. Of ze nu in beroep gaan of niet.

De minister wil ook dat de maximale termijn van een rijontzegging wordt verhoogd. Zo wil de minister rechters de mogelijkheid bieden een rijverbod op te leggen. Wanneer iemand dat overtreedt, moet ook een celstraf volgen. Het voorstel van de minister is fors strenger dan de nu geldende regels.