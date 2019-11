Ik probeer in de trein wat te lezen in Schleiermachers Over de religie. Het is rumoerig; de coupé is gevuld met pubers en studenten. Afgeleid vang ik flarden op van een gesprek. Tot mijn verrassing gaat het over wat het betekent om dood te zijn. Ik spits mijn oren. Al snel kom ik er achter dat je een sms moet sturen, waarna je een code krijgt waarmee je weer verder kunt met je leven.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2019