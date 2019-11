Franse politie ontruimt migrantenkampen in Parijs

De politie in Frankrijk is donderdagochtend begonnen met het opbreken van migrantenkampen in Parijs. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner hoopt dat de kampen voor het einde van het jaar weg zijn. De ontruiming moet dit keer permanent zijn. Verplaatsing van de kampen wordt niet langer getolereerd.

De grootschalige politie-actie tegen de kampen in het achttiende arrondissement van de Franse hoofdstad werd woensdag aangekondigd. Donderdagochtend om 05.00 uur waren de eerste agenten ter plaatse bij de tentenkampen bij de ringweg van de stad. Volgens Le Parisièn wonen daar zo’n 600 tot 1.200 mensen in twee grote nederzettingen.

De inwoners van de tentenkampen - naast migranten ook verslaafden en daklozen - worden in bussen afgevoerd, is te zien op via sociale media verspreide beelden. De politie, met zeshonderd agenten aanwezig, hoopt een einde te maken aan de „betreurenswaardige” leefomstandigheden. De daklozen worden ondergebracht in opvangcentra in en rond Parijs.

‘Niet langer tolereren’

Franse autoriteiten probeerden vaker de kampen te verwijderen, maar de nederzettingen keerden vaak op andere locaties terug. „Ik zal deze installaties langs de weg of elders in de openbare ruimte van de Parijs niet langer toleren”, beloofde Didier Lallement van de Parijse politie donderdag.

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo was ook ter plaatse. „De straat is geen plek om te wonen”, zei ze. Naar schatting is de ontruiming rond het middaguur voltooid. De sluiting van de kampen is onderdeel van een pakket strengere maatregelen tegen migratie die premier Edouard Philippe woensdag bekendmaakte. „Het gaat om soevereiniteit, we moeten de controle over ons migratiebeleid terugnemen.” Philippe wil onder meer quota voor migrantenarbeiders invoeren.