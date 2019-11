Europese wanprestatie PSV: 4-1 verlies

De sportieve crisis bij PSV heeft zich verdiept na de ontluisterende nederlaag in de Europa League, donderdagavond bij het Oostenrijkse LASK Linz. Het slappe, wankele PSV werd in de tweede helft overlopen in het Linzer Stadion en verloor met 4-1.

Het deed qua afgang denken aan het Europese echec in augustus 2017, toen PSV in de voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld door het Kroatische NK Osijek.

PSV staat bekend als een club waar het in de top rustig blijft, ook in tijden van sportieve tegenslag. Dat was eerder, in 2017, ook de reflex. Algemeen directeur Toon Gerbrands zei later tegen NRC dat ze destijds „nooit” hebben getwijfeld aan toenmalig coach Phillip Cocu.

Tot dusver bleef het ook relatief rustig in Eindhoven, ondanks de reeks met nu vijf wedstrijden zonder overwinning. Waaronder: 3-0 verlies van FC Utrecht, 4-0 verlies thuis van AZ en nu deze 4-1, tegen het zeker niet indrukwekkende Linz.

Het krediet van PSV-coach Mark van Bommel, jongen van de club, lijkt groot. Het vertrouwen in hem ook. Maar het huidige niveau biedt weinig aanknopingspunten voor snel herstel, te beginnen zondag in het op papier lastige uitduel tegen Willem II.

„Deze komt hard aan”, zei Van Bommel bij Fox Sports. Duidelijk is: Van Bommel, vorig seizoen ingestapt als coach bij PSV, staat voor zijn eerste grote crisis als trainer. Het wordt de komende weken interessant hoe hij dat gaat managen.

Van Bommel verschuilt zich niet achter schorsingen en de blessures van zijn twee belangrijkste spelers: spitsen Donyell Malen en Steven Bergwijn. Het zou ook geen excuus mogen zijn. PSV heeft juist op kwaliteit ingekocht zodat het dergelijke tegenvallers in de breedte kan opvangen – met onder anderen Ritsu Doan, Armindo Bruma en Konstantinos Mitroglou. Maar ze laten het niet zien, nu ze nodig zijn.

Een andere aanvaller – Gastón Pereiro, voormalig basisspeler – zat donderdag opvallend genoeg op de tribune. PSV is dolende. Het middenveld is nu al te afhankelijk van het 17-jarige supertalent Mohamed Ihattaren. De Mexicaanse miljoenenaankoop Érick Gutiérrez laat het wederom niet zien nu hij de kans krijgt: zo typerend hoe makkelijk hij op de achterlijn werd weggezet, waarna zijn tegenstander de assist bij de 4-1 gaf.

Symbool voor heel PSV, dat zich op bepalende momenten in persoonlijke duels liet aftroeven. Terwijl het in de eerste helft nog op voorsprong kwam, door een benutte strafschop van Daniel Schwaab. In de tweede helft werd PSV overbluft: Linz scoorde via Reinhold Ranftl, Dominik Frieser en invaller João Klauss (tweemaal). PSV deelt de tweede plek nu met Linz.

AZ maakte indruk met een 5-0 zege bij Astana. Daarmee lonkt overwintering met acht punten en nog twee groepswedstrijden te gaan.