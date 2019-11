Drie nieuwe arrestaties voor neerslaan agent bij trouwstoet

In de zaak rond de mishandeling van de Rotterdamse agent bij een trouwstoet zijn woensdag drie nieuwe verdachten aangehouden. De moeder van de bruid, de vader van de bruidegom en de bruidegom zouden getuigen hebben beïnvloed. Dat meldt de politie donderdag.

„Tijdens het onderzoek werd de politie tegengewerkt door enkele familieleden van de verdachte, waardoor het onderzoek onnodig veel tijd in beslag heeft genomen”, schrijft de politie. Het tegenwerken van de politie is strafbaar.

De bruidegom wordt ook verdacht van belediging van een ambtenaar in functie. De verdachte van de eigenlijke mishandeling, een 25-jarige Rotterdammer, is in oktober al aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

Op 30 augustus ontving de politie in Rotterdam meerdere meldingen over een trouwstoet. De bruiloftsgasten zouden onnodig toeteren en het verkeer tegenhouden. Toen de bruidsgasten niet reageerden op waarschuwingen, verrichtte de de politie meerdere aanhoudingen. Een agent die langs de kant van de weg stond, werd van achteren neergeslagen. De agent raakte kort bewusteloos en liep daarbij een whiplash op. Hij kon hierdoor in ieder geval vorige maand nog niet werken.