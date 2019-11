Dertig jaar cel voor Congolese rebellenleider Ntaganda

De Congolese militieleider Bosco Ntaganda (46) is door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag donderdag veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar. Het hof veroordeelde hem deze zomer al voor verschillende misdaden tegen de menselijkheid, zoals moord, verkrachting en seksuele slavernij. De voormalige generaal kondigde na zijn veroordeling in juli al hoger beroep aan.

De geboren Rwandees Ntaganda was tussen 2002 en 2005 bevelhebber bij de Congolese rebellenbeweging UCP, waar hij de bijnaam The Terminator kreeg. De UCP wordt beschuldigd van grootschalige moordpartijen in de Congolese regio Ituri, in het bijzonder in 2002 en 2003. Een burgeroorlog om de grondstoffen in Ituri, uitgevochten door milities als de UCP, kostte aan meer dan 60.000 mensen het leven. Ntaganda was weliswaar niet de hoogste baas van UCP, dat was Thomas Lubanga, hij was volgens het ICC wel een sleutelfiguur in het geweld dat strijders van de organisatie toepasten.

Ntaganda zelf werd onder meer beschuldigd van het verkrachten en als slaaf houden van minderjarige meisjes, terwijl hij jongens van niet ouder dan vijftien jaar als soldaat inzette. Zijn veroordeling voor seksuele slavernij was de eerste in de geschiedenis van het ICC. Ook uniek aan de zaak Ntaganda: hij was de eerste persoon die vrijwillig terechtstond in Den Haag. In 2013 gaf hij zich op de Amerikaanse ambassade in Rwanda aan en vroeg hij zelf om uitlevering aan en berechting door het ICC. Er was toen jaren internationaal naar hem gezocht.

De duur van het voorarrest dat Ntaganda sindsdien heeft uitgezeten, zes jaar dus, wordt van zijn straf afgetrokken.