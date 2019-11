De series van week 45: The End of the F***ing World 2, Green Eggs and Ham en Kerst bij Koosje

The End of the F***ing World 2

De Britse comedyserie The End of the F***ing World was een van de fijnste verrassingen van 2018. In het eerste seizoen besloten de verknipte tieners James en Alyssa om er samen vandoor te gaan. Nu is er een vervolg. De eerste aflevering introduceert een personage dat een appeltje te schillen heeft met de hoofdpersonen. Grappig, grof en soms zelfs emotioneel. Netflix, acht afleveringen.

Groene eieren met ham

Green Eggs and Ham van Dr. Seuss is vooral in de VS een zeer geliefd kinderboek. Een nieuwe animatieserie gebruikt het boek als beginpunt. Onder anderen Michael Douglas en Diane Keaton spreken stemmen in. Netflix, dertien afleveringen.

Kerst bij Koosje

Bij Videoland hebben ze al zin in Kerst. Net als vorig jaar komt de streamingdienst van RTL met een eigen kerstserie. Kerst bij Koosje speelt zich af in een knus familiehotel. Tijdens de feestdagen is de familie Verhoef druk met de organisatie van een groot diner. Met Katja Schuurman, Benja Bruijning en Eva van de Wijdeven. Videoland, vijf afleveringen.

Keizersvrouwen

Een nieuwe Nederlandse serie over een vrouw die in de wereld van de prostitutie terechtkomt en daar haar criminele moeder treft. Xandra Keizer (Karina Smulders) helpt een vriendin met een klus voor haar escortbureau. Daarna escaleren de zaken snel. Het volledige seizoen staat zondag op NPO Start Plus (ook wekelijks op NPO 3, 20.25 uur). Tien afleveringen.