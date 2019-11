China: akkoord met VS over afbouwen handelstarieven

De regeringen van de Verenigde Staten en China gaan de importtarieven die ze elkaar hebben opgelegd stapsgewijs terugdraaien. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Bloomberg. Naar verwachting ondertekenen beide landen in de komende weken hierover een akkoord.

Hoeveel en welke heffingen als eerste zullen worden geschrapt, moet nog door beide landen worden afgesproken. De twee economische grootmachten hebben hierover de afgelopen twee weken „een constructief gesprek” gehad, zegt een woordvoerder van de Chinese overheid tegen Bloomberg. Het plan is dat de tarieven die de twee landen elkaar de laatste anderhalf jaar hebben opgelegd stapsgewijs en gelijktijdig worden teruggedraaid.

De Amerikaanse overheid heeft de nieuwe afspraak nog niet bevestigd. Volgens bronnen van Bloomberg komt er binnenkort een ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping. Het Witte Huis zou hierbij tevergeefs locaties in de Amerikaanse staten Iowa en Alaska hebben aangedragen. In plaats daarvan wordt nu gekeken naar locaties in Azië en Europa.

De VS en China sloten een maand geleden nog een deelakkoord in hun handelsconflict. Daarin zou onder meer zijn afgesproken dat China meer agrarische producten van de Amerikanen gaat kopen. Daarnaast zou er een overeenkomst zijn over valutatarieven en de bescherming van intellectueel eigendom. Volgens de Amerikanen manipuleert China de koers van zijn munt de renminbi voor een betere concurrentiepositie en steelt het land ideeën van Amerikaanse bedrijven. Als tegenprestatie zou de VS de aangekondigde importtarieven op Chinese goederen ter waarde van 250 miljard dollar uitstellen.

Het handelsconflict raakt intussen zowel de Chinese als de Amerikaanse economie. In China maakt de economie de laagste groei door sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw. Dat komt voor een belangrijk deel door het conflict met de VS. (NRC)