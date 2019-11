Beschoten advocaat werd bedreigd

Het is het eerste gebouw dat je ziet als je vanuit het stadscentrum Enschede uitrijdt. Trots, tegenover het station ligt het kantoor van Schol & Gorter Advocaten. Een statement – een witte, halfvrijstaande villa – aan de Molenstraat, die richting Duitsland voert. Vanuit dit kantoor leidde advocaat Schol menig faillissement in goede banen. Zonder daarbij een blad voor de mond te nemen; nog vorig jaar kwam hij in de publiciteit omdat hij in het faillisementsverslag van sportschool Olympic Gym hardop stelde wat iedereen al fluisterde: dat de sportschool een witwasoperatie was voor de hennepplantage van de eigenaar.

Op weg naar dit kantoor, nog vlak voor zijn huis, werd advocaat Philippe Schol woensdagmorgen neergeschoten.

Op de Losserstrasse in de Duitse grensplaats Gronau loopt slechts een enkele wandelaar woensdagmiddag een rondje onder de herfstbomen. De afzetlinten en de witte tent zijn al weg. Op de cameraploegen voor de woning na, herinnert niets meer aan wat er die ochtend heeft plaatsgevonden: de advocaat werd vanuit een rijdende Volkswagen Polo onder vuur genomen.

Tweede aanslag

Het is de tweede aanslag in korte tijd op een advocaat. Anders dan Derk Wiersum, die in september in Amsterdam werd doodgeschoten, verkeert de zwaargewonde Schol niet in levensgevaar.

„Na het horen van de schoten ben ik direct twee uur gaan hardlopen om de adrenaline kwijt te raken”, zegt Gabrielle Küss-Albers. Ze woont tegenover het witte vrijstaande huis waar Schol met zijn partner sinds een aantal jaar woont. Ze kent de advocaat vooral van zijn rondes door de straat met de hond, Hektor. Verder lijkt hij in werk en leven vooral op Enschede gericht, waar hij vlak naast het station kantoor houdt, met zijn firma Schol & Gorter.

Schol, behalve advocaat ook werkzaam als curator, werd bedreigd. De Orde van Advocaten schakelde onlangs het meldpunt voor bedreigde advocaten voor hem in. Dit meldpunt is ingesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding- en Veiligheid (NCTV) na de moord op Derk Wiersum. Volgens een NCTV-woordvoerder is direct na de melding contact opgenomen met de politie en het Openbaar Ministerie, en zijn er „maatregelen” getroffen. „Wat voor maatregelen dat zijn, daar geven wij geen details over vrij”. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zei woensdag dat Schol al enige tijd werd beveiligd.

Aanleiding voor de melding bij de NCTV was een beschieting van een sportschool in Losser in de nacht van 2 op 3 oktober, zegt de Overijsselse deken van de Orde van Advocaten, Carl Luttikhuis. De beschieting valt volgens hem niet los te zien van het faillissement dat exact één jaar daarvoor, op 3 oktober 2018, is uitgesproken over sportschool Olympic Gym, die op deze plek was gevestigd. Curator in de faillissementzaak: Phillipe Schol. „Wij hebben vastgesteld”, zegt deken Luttikhuis, „dat vanuit deze zaak een mogelijke dreiging uitging richting de curator”.

Hennepplantage

Uit de faillissementsverslagen blijkt dat Schol in aanvaring kwam met Ronald B., eigenaar van Olympic Gym. De curator stelde vast dat na het aantreffen van een hennepplantage bij B. de inkomsten van zijn sportschool zwaar terugliepen. Dit duidde er volgens Schol op dat B. de sportschool gebruikte om drugsgeld wit te wassen. Ook ontdekte de curator een „schijnconstructie” waarmee B. waardevolle fitnesstoestellen buiten de afwikkeling van het faillissement probeerde te houden. Hierna waren de toestellen plots verdwenen uit de sportschool.

Schol deed aangifte van diefstal en liet B. ook nog een week gijzelen door de rechtbank. In de maanden erna was de sportschool, inmiddels overgenomen door de oud-compagnon van B., doelwit van onder meer vandalisme. Tegenover de regionale krant Tubantia zei Schol wel een vermoeden te hebben wie achter de vernielingen zit. „Maar ik kan het niet bewijzen, dus ik laat me daar niet over uit”, zei hij. Datzelfde zegt de nieuwe eigenaar van de beschoten sportschool als NRC hem vraagt om een reactie: „Ik weet voor mijzelf exact hoe het zit, maar ik laat er niets over los.”

Omdat de schietpartij net over de grens in Duitsland plaatsvond heeft de Duitse politie de leiding. Botzenthardt voert het woord namens het openbaar ministerie te Münster: „Ik verbaas me over de stelligheid van de berichtgeving in Nederland. Wij bevestigen noch ontkennen de identiteit van het slachtoffer en zijn beroep. Laat staan dat we gaan speculeren uit welke hoek de dreiging komt.”

De Nederlandse politie stelde woensdag in een persbericht over een mogelijk verband met de beschieting van de sportschool: „Of die link er is en of er meer betrokkenen zijn, moet blijken uit het onderzoek.”

‘Beschuldigingen absurd’

Eddy Kolkman, de advocaat van de voormalige sportschooleigenaar, is verbaasd over de „bijzonder gewaagde uitlatingen” van deken Luttikhuis. „Ik heb mijn cliënt inmiddels gesproken en die vindt deze beschuldigingen volstrekt absurd. Hij is hier op geen enkele manier bij betrokken.” Kolkman zegt dat hij Schol vorig jaar nog heeft gesproken over de bedreigingen aan zijn adres. „Hij vertelde dat hij een direct nummer van de politie had. Als er iets gebeurt, zouden ze à la minute voor zijn deur staan.”

Volgens Kolkman komt het vaker voor dat curatoren met bedreigingen te maken krijgen. „Ikzelf ook. Dat komt omdat wij soms acties moeten ondernemen die mensen niet leuk vinden. Zoals ergens beslag opleggen. Of iemand laten gijzelen.”