AZ wint opnieuw met grote cijfers van FC Astana

AZ heeft donderdag in de groepsfase van de Europa League opnieuw met ruime cijfers gewonnen van FC Astana. Het werd in Kazachstan 5-0 voor de Alkmaarders. Twee weken geleden won AZ thuis al met 6-0.

Myron Boadu opende in Kazachstan na een halfuur spelen de score voor AZ. De ploeg liep in de tweede helft uit naar een ruime zege op FC Astana, dat afgelopen weekend landskampioen werd. Fredrik Midtsjø en Oussama Idrissi breidden de score binnen een kwartier na rust uit naar 3-0. Een kwartier voor tijd scoorden Pantelis Hatzidiakos en Boadu beiden binnen één minuut.

AZ blijft na vier wedstrijden ongeslagen en heeft nu acht punten. Later donderdagavond komen ook PSV en Feyenoord in actie in de Europa League. PSV speelt om 18.55 uur in Oostenrijk tegen LASK Linz, Feyenoord speelt om 21.00 in eigen stadion tegen het Zwitserse Young Boys.