Oost- en West-Berlijners ontmoeten elkaar op de Potsdamer Platz op 12 november, drie dagen na de val van de Muur. Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden in tweeën gedeeld: de Bondsrepubliek lag in de invloedssfeer van het Westen, de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) was een satellietstaat van de Sovjet-Unie. Berlijn lag weliswaar in het hart van de DDR, maar West-Berlijn was een politieke enclave gelieerd aan de Bondsrepubliek. West-Berlijn werd van Oost-Berlijn en de rest van Oost-Duitsland gescheiden door de Berlijnse Muur, die in 1961 door de DDR werd gebouwd.