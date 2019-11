VN-topman voor Palestijnse vluchtelingen afgetreden wegens wangedrag

Pierre Krähenbühl, commissaris-generaal van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) is woensdag per direct afgetreden. Aanleiding is de voorlopige conclusies van een intern onderzoek naar misstanden in de top van de organisatie. Dat heeft een VN-woordvoerder bekendgemaakt, aldus persbureau AP.

Afgelopen zomer kwamen de beschuldigingen naar buiten. Uit een gelekt rapport bleek dat Krähenbühl zich onder meer zou hebben schuldig gemaakt aan ongepast seksueel gedrag, nepotisme en intimidatie. Onderzoekers in het rapport spraken over leden van een „select gezelschap” van hooggeplaatste medewerkers die „hun macht hebben misbruikt voor persoonlijk gewin en om tegenspraak de kop in te drukken”. Krähenbühl was een van de hoge functionarissen die werd beschuldigd. Hij ontkende destijds de beschuldigingen maar zei dat als er maatregelen genomen moeten worden, hij niet „niet zou aarzelen dat te doen”.

Naar aanleiding van de beschuldigingen trokken veel landen hun financiële steun aan de UNRWA in. Ook Nederland liet in juli weten de bijdrage van dit jaar, 13 miljoen euro, voorlopig niet over te maken.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres had Krähenbühl eerder op de dag al op non-actief gesteld. Guterres heeft Christian Saunders voorlopig aangesteld als opvolger.