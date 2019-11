Vijftien terroristen gedood bij mislukte aanval op grenspost Tadzjikistan

Zeker vijftien terroristen zijn om het leven gekomen toen zij een grenspost in Tadzjikistan aanvielen. Vijf andere aanvallers werden gevangengenomen. Dat melden de Tadzjiekse autoriteiten woensdag volgens persbureau Reuters. De mislukte aanval, waarbij ook een Tadzjiekse grenswacht en een politieman omkwamen, is nog niet officieel opgeëist, maar volgens de Tadzjiekse autoriteiten waren de aanvallers van Islamitische Staat (IS).

Een groep van twintig gemaskerde en gewapende mannen viel de grenspost Ishkobod aan, zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. Ze zouden vanuit Afghanistan de grens zijn overgekomen. De vijf opgepakte jihadisten worden ondervraagd door de autoriteiten.

De afgelopen jaren heeft IS meerdere aanvallen in Tadzjikistan opgeëist. In mei vond er nog een grote gevangenisopstand plaats in het Centraal-Aziatische land, waarbij 29 gevangenen en drie bewakers om het leven kwamen. Die opstand werd toegeschreven aan leden van IS.

Lees ook: Aangevallen Nederlands stel fietste van Bangkok naar Teheran

Het was de tweede keer in ongeveer een half jaar tijd dat er zo veel doden vielen bij gevangenisrellen. In november vorig jaar vielen er 27 doden bij een opstand in een zwaarbeveiligde gevangenis van Choedzjand, in het noorden van Tadzjikistan.

Ook heeft de terreurgroep een aanslag opgeëist op een groep fietsers in juli vorig jaar. Daarbij kwamen toen vier toeristen om het leven, onder wie een Nederlander. De groep werd opzettelijk omvergereden in het zuidelijke district Dangara.

Er komen veel IS-strijders uit het voormalige Sovjet-land, met een inwonersaantal van ongeveer 8,7 miljoen. Volgens de regering in Doesjanbe reisden de afgelopen jaren zo’n 1.100 Tadzjieken af naar de strijdgebieden in Syrië en Irak.