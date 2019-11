Politie liet veroorzaker ongeval A2 na eerdere fouten doorrijden

De man die vorige maand het dodelijke ongeluk op de A2 bij Breukelen veroorzaakte, was eerder al bij zeker drie ongevallen betrokken. Bij alle ongevallen was vermoedelijk sprake van een epileptische aanval, maar de man kon toch door blijven rijden. Dat bevestigt de politie Midden-Nederland na berichtgeving van het AD.

Bij de aanrijding bij Breukelen kwam naast de veroorzaker, een 38-jarige man uit Vianen, een echtpaar om het leven. De politie geeft tegenover het AD toe dat er ernstige inschattingsfouten zijn gemaakt. Na een eerder ongeluk op de A28 bij Hattem had het rijbewijs van de man ingevorderd moeten worden, zegt de politie. De politie onderzoekt nog in hoeverre dit soort ongelukken in de toekomst voorkomen kan worden. „Dit is verschrikkelijk”, aldus een woordvoerder.

In december 2016 was de man ook al betrokken bij een ongeval op de A2 bij knooppunt Oudenrijn. Vermoedelijk had hij een epileptische aanval toen hij inreed op een file en daarbij negen auto’s raakte. Zijn rijbewijs werd tijdelijk ingenomen, maar de politie verwees de zaak niet door naar de rechter. Nadat de man meer dan een half jaar geen aanval had gehad, kon hij zijn rijbewijs opnieuw aanvragen bij het CBR.

Verkeerde weghelft

Eind november vorig jaar veroorzaakte hij opnieuw een ongeval, nu op de A28 bij Hattem. Bij dit ongeval werd zijn rijbewijs niet ingevorderd. Een woordvoerder van de politie zegt daarover dat dat wel had moeten gebeuren. Een maand later veroorzaakte de man weer een ongeval, maar deze keer was er geen sprake van letsel of gewonden, waardoor ook toen de man gewoon weer verder kon rijden.

Bij het ongeluk op de A2 vorige maand had de man vermoedelijk opnieuw een epileptische aanval. Hij kwam via de middenberm, op een punt waar geen vangrail stond, op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op de auto van een echtpaar uit Bergen aan Zee. Zowel het echtpaar als de man uit Vianen waren op slag dood.

In augustus dit jaar kreeg Julia H. in hoger beroep een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd omdat ze in 2014 twee voetgangers had doodgereden terwijl ze een epileptische aanval had. Ze was door eerdere aanvallen in voorgaande jaren al betrokken geweest bij acht andere botsingen. De rechter rekende haar zwaar aan dat ze ondanks de aanvallen toch steeds weer in de auto stapte.