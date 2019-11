Verloedering

In de speeltuin sta ik mijn vijfjarige dochter aan te moedigen. Er komen vijf jongens aan. Donkere jassen aan, capuchons op. Een jaar of vijftien oud. Ze zeggen denigrerende dingen over leeftijdsgenoten. Ze gaan aan een tafeltje zitten. Halen iets tevoorschijn. Stukken van de verpakking gooien ze op de grond. De buurt lijkt te verloederen. Nieuwsgierig kijk ik wat ze tevoorschijn hebben gehaald. Ik zie wat het is zodra de eerste sushi in één van de puberkelen verdwijnt.

