Verdachte situatie op Schiphol, hulpdiensten uitgerukt

Op Schiphol is volgens de Koninklijke Marechaussee sprake van een „verdachte situatie” aan boord van een vliegtuig. Een woordvoerder kan niet zeggen wat er precies aan de hand is, maar bevestigt dat het gaat om een GRIP 3-melding. Dat betekent dat er sprake is van „(dreigende) maatschappelijke onrust”.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Een arrestatieteam is ter plaatse. Een woordvoerder van Schiphol kan nog geen verdere details geven. Meerdere gates zijn gesloten. „Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol”, schrijft de marechaussee.

Het incident speelt in de D-pier van vertrekhal 2, waarvandaan verschillende Europese vluchten vertrekken. De pier is afgesloten met een roodwit lint. Verschillende vluchten hebben een andere gate toegewezen gekregen.

Dit bericht wordt aangevuld.