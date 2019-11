Verdachte dubbele moord Groningse bioscoop langer vast

De man die ervan verdacht wordt twee mensen te hebben omgebracht in een bioscoop in Groningen, blijft langer vastzitten. De rechtbank heeft woensdag bepaald dat het voorarrest van Ergün S. met negentig dagen wordt verlengd. S. zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

S. wordt verdacht van de moord op of doodslag van een echtpaar (55 en 56 jaar) uit Slochteren dat al jaren de Pathé-bioscoop schoonmaakte. Op zaterdag 2 oktober waren zij aan het werk in het filmhuis, toen de verdachte binnen wist te dringen. Op videobeelden is te zien dat hij het gebouw niet veel later weer verliet. Twee uur later werden de lichamen van het echtpaar gevonden.

Vermoedelijk kende de Rotterdamse verdachte de slachtoffers niet. Na zijn arrestatie, een dag na het incident, werd bekend dat S. last had van psychoses en in een proces zat om een gedwongen behandeling te krijgen. Ook is hij eerder in aanraking gekomen met politie en justitie.

