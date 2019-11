Ontroerende personages in The Deuce, van kroegbaas tot pornoactrice

Het derde seizoen van The Deuce, de HBO-serie over de verwevenheid van prostitutie, porno en de georganiseerde misdaad in New York, is aanbeland in de jaren tachtig. Een tijd van grote veranderingen voor de hoofdpersonen die we in de eerste twee seizoenen leerden kennen. Zo ziet Eileen ‘Candy’ Merrell (Maggie Gyllenhaal), de prostituee die pornoregisseur werd, dat de videoband eind 1984 voor een revolutie zorgt. Iedereen kan nu thuis porno kijken. Een revolutie met nadelen: de producties worden goedkoper en zijn qua beeldkwaliteit en inhoud inferieur. Bovendien is er de trend dat pornoliefhebbers amateurseks en ‘gangbangs’ willen zien. Eileen is vastbesloten kwalitatieve porno met min of meer feministische inslag op film te blijven draaien. Alleen al die keuze marginaliseert haar binnen de pornobusiness.

Als er één ding is dat The Deuce laat zien, is dat het grote geld altijd regeert. Of dat nou ten koste gaat van kwaliteit, integriteit of moraliteit, maakt daarbij niet uit. Er zijn maar weinig mensen niet te koop. Het zorgt ervoor dat over het derde en laatste seizoen van The Deuce een melancholieke waas hangt. Eentje die wordt versterkt door de verhaallijn die gaat over de verwoestende werking van het aidsvirus, medio jaren tachtig een nieuw fenomeen waar de politiek – hier de New Yorkse burgemeester Koch – schrikbarend weinig aan deed.

The Deuce, seizoen 3 Acht afleveringen van 60 minuten. Te zien op Ziggo Movies & Series XL. ●●●●●

The Deuce, de bijnaam van het wat verloederde gebied rond 42nd Street, wordt door vastgoedontwikkelaars ontdekt als plek waar dankzij opschoonacties van de politie snel geld valt te maken. Dit proces van gentrificatie onttrekt zich niet aan corruptie. Daarbij verschuift de prostitutie van bordelen naar door yuppies gegeven privéfeestjes. Een verandering die door de New Yorkse maffia met lede ogen wordt aangezien, aangezien ze er minder controle op hebben en er dus minder op verdienen.

Makers David Simon en George Pelecanos (The Wire, Treme) schetsen met de serie een overtuigend beeld van sociale en maatschappelijke veranderingen in de jaren zeventig en tachtig. Omdat zij op genuanceerde wijze iets aan willen kaarten, zoals Eileens botsing met de Women Against Pornography-beweging, fungeren hun personages soms als pionnen. Maar meestal lukt het Simon en Pelecanos te ontroeren met de mensen die zij (opnieuw) opvoeren, van bareigenaar Frankie (James Franco) tot pornoactrice Lori Madison (Emily Meade).