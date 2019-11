Stakende leraren zien ‘twee werelden’ in Den Haag

Spandoeken op het Lange Voorhout in Den Haag, voor de Tweede Kamer een lerarenfile. Bij de beveiligingscontrole is het een chaos woensdagochtend, zo veel docenten willen het debat over de onderwijsbegroting volgen. Rond tien uur mag niemand er meer in. De publieke tribune zit vol en de stoelen voor het scherm in de hal zijn bezet. Als docenten het debat via het scherm bij de ingang kijken, worden ze door agenten weggestuurd – naar verluidt onder dreiging van een aanhouding.

Het is voor het eerst na het nieuws over de 460 miljoen euro die het kabinet vorige week toezegde, en de turbulente ontwikkelingen die daarop volgden – geen staking, toch een staking – dat politieke partijen het onderwijs kunnen laten zien dat ze de onvrede begrijpen. GroenLinks, SP en PvdA leggen de meeste nadruk op de onderwerpen waar het de stakende docenten om gaat: het lerarentekort en het salaris. De PVV wijst op de systeemcrisis in het onderwijs, de VVD heeft het over individuele talentontplooiing, het CDA over de 8.000 leraren die een werkloosheidsuitkering krijgen.

Paul van Meenen van regeringspartij D66 richt zich direct tot de leraren. „Ik sta hier vandaag als leraar en om de vriendschap tussen onderwijs en D66 te versterken.” Hij weet, zegt hij, dat zijn partij er het meest op wordt aangesproken dat er niet nog meer geld voor onderwijs is. „Ik wil uitleggen hoe dat gaat, in wat voor omgeving wij zitten. Bij elke onderhandeling gooien wij onderwijs op tafel.” Het leidt tot een geïrriteerde interruptie van Michel Rog van coalitiepartner CDA. „Het siert de heer Van Meenen niet dat hij claimt dat het extra onderwijsgeld er alleen dankzij zijn partij is.”

Ook Kamerlid Kirsten van den Hul kan op kritiek rekenen omdat haar PvdA zich de laatste tijd nadrukkelijk als onderwijspartij presenteert. „Ik heb de PvdA een structurele belofte horen doen van 600 miljoen in de verkiezingsperiode van 2012. En ze kwamen aan de macht: nul euro”, sneert Rog. De ChristenUnie wijst op het ‘gat van Jet’ – het begrotingsgat van 467 miljoen euro, achtergelaten door de vorige regering met Jet Bussemaker (PvdA) als minister van Onderwijs. Rudmer Heerema (VVD) krijgt te horen dat het de kabinetten Rutte I en II waren die de lerarensalarissen op de nullijn hebben gezet.

Docenten Wilma Ciebrant (57), Harmke Timmer (50) en Carin Posthuma (49) zijn tijdens de eerste schorsing zichtbaar teleurgesteld, als SP, PvdA en D66 nog moeten komen. Vooral vanwege de inhoud van het debat. „Ik dacht: iedereen herkent de problemen in het onderwijs nu, ze gaan het erover hebben en dan komt er een begin van een oplossing”, zegt Ciebrant. „Maar ze doen niet anders dan elkaar afzeiken.”

„Het enige wat ik hoor”, zegt Timmer, „is dat er genoeg instroom is op de pabo, dat er extra geld is gekomen. Ze hebben het over kinderen met achterstanden en hoogbegaafden. Maar die grote groep gewone kinderen dan? Al onze kinderen hebben talenten en die komen nu tekort.”

„Ik had willen horen hoe begaan ze zijn met alle kinderen die nu geen juf hebben, de toekomst van ons land”, zegt Ciebrant. „Het zijn duidelijk twee werelden.”