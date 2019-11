In Rotterdam liepen leraren en ouders over de rijbaan van de Erasmusbrug, waardoor het verkeer tijdelijk werd geblokkeerd. De protestmars begon bij het Wilhelminaplein en eindigde bij het Excelsiorstadion. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft samen met andere bonden een landelijke onderwijsstaking uitgeroepen in het primair en voortgezet onderwijs. De bond wil extra investeringen in het onderwijs om de problemen met de werkdruk, het lerarentekort en de salarissen op te lossen.

Foto Jerry Lampen/ANP