Smallingerland mag gaswinning niet blokkeren

Het kabinet mag doorgaan met de plannen voor gaswinning in het buitengebied van de Friese gemeente Smallingerland. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. De zaak was aangespannen door minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD), omdat de gemeente Smallingerland vorig jaar een bestemmingsplan heeft gewijzigd om de gaswinning in het gebied onmogelijk te maken. Dat bestemmingsplan moet nu vernietigd worden.

Wiebes was door de gemeente niet op de hoogte gesteld van de wijziging van het bestemmingsplan. Volgens het ministerie had de gemeente eerst moeten overleggen. Bovendien ging de gemeente met de wijziging volgens het ministerie in tegen het landelijke energiebeleid en een bestemmingsplan is daarvoor niet bedoeld. De RvS geeft de minister daarin gelijk: „Een bestemmingsplan mag uitsluitend betrekking hebben op de ruimtelijke ordening.”

De gemeenteraad van Smallingerland is tegen de winning van gas in de buitengebieden waar meerdere kleinere gasvelden liggen. Vooral uit angst voor aardbevingen en verzakking van de bodem, maar ook omdat de gemeente wil overstappen op duurzame energiebronnen. Daarom had de gemeenteraad in juli 2018 het bestemmingsplan gewijzigd om twee nieuwe verkennings- en opsporingsonderzoeken naar gas niet meer toe te staan.

Maar volgens de RvS zullen „beide onderzoeken op zichzelf niet leiden tot de aardbevingen die de gemeente vreest”. Voor het tegengaan van geluid- en trillingshinder bij het verkenningsonderzoek zou de gemeente nog wel een regeling kunnen opnemen in een bestemmingsplan, stelt de RvS. Het kabinet wil onderzoek doen naar de gaswinning in Smallingerland, nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid.