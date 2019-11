Samson, De Moor en Demets winnen Haagse literatuurprijzen

De literatuurprijzen van de Jan Campert-stichting zijn dit jaar toegekend aan schrijvers Gideon Samson, Marente de Moor en Paul Demets. Dat maakte de stichting, die financiering ontvangt van de gemeente Den Haag, woensdagmiddag bekend.

Samson wint de tweejaarlijkse Nienke van Hichtum-prijs voor kinderliteratuur voor de verhalenbundel Zeb., dat vorige maand ook de Gouden Griffel ontving. Marente de Moor krijgt de F. Bordewijk-prijs voor haar roman Foon, dat enkele weken geleden nog bekroond werd met de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek. De dichtbundel De klaverknoop van de Vlaming Paul Demets is bekroond met de Jan Campert-prijs. De schrijvers winnen elk 6.000 euro.

Zeb. voegt volgens de jury „een uniek absurdistisch geluid toe aan de Nederlandse jeugdliteratuur”. Samsons verhalen ontregelen de lezer door buitenissigheden op te dienen als glasharde logica. „Die ontregeling is vrolijk, grappig en speels, maar daaronder schuilt een onheilspellend gevoel van vervreemding.” Gideon Samson (1985) is de derde schrijver in korte tijd die voor hetzelfde boek de Gouden Griffel en de Nienke van Hichtum-prijs ontvangt: Lampje van Annet Schaap en Het raadsel van alles wat leeft van Jan Paul Schutten werden in respectievelijk 2017 en 2013 ook dubbel bekroond.

Foon, de vierde roman van Marente de Moor (1972), noemde de jury van de F. Bordewijk-prijs „een met meesterhand geschreven ideeënroman”, geschreven door „een van de eigenzinnigste auteurs van het Nederlands taalgebied”. Foon vertelt het verhaal van een wetenschapper die in een raadselachtig Russisch woud woont en tegen de grenzen van haar vermogens aanloopt. De Moor is inmiddels geliefd onder literaire jury’s: ze kreeg in 2011 de AKO Literatuurprijs voor de roman De Nederlandse maagd en in 2016 de Biesheuvelprijs voor haar bundel Gezellige verhalen. Foon is ook nog in de race voor de BookSpot Literatuurprijs (50.000 euro), die volgende week wordt toegekend.

Het eigenzinnigst was de jury met de bekroning van Paul Demets (1966), die door andere jury’s, zoals van de Grote Poëzieprijs, werd overgeslagen. De jaarlijkse Jan Campert-prijs krijgt hij voor De klaverknoop, „een spetterende bundel waarin elk beeld beladen en betekenisvol is, zonder dat deze poëzie ondoordringbaar wordt”. In de gecondenseerde regels van De klaverknoop beschrijft Demets inkapselende familierelaties en ontpoppende identiteiten.

De prijzen worden in januari uitgereikt. Dan ontvangt ook Stefan Hertmans voor zijn hele oeuvre de Constantijn Huygens-prijs, de grootste prijs die de Jan Campert-stichting jaarlijks toekent.