Peter Buwalda wint jaarlijkse BookSpot Lezersprijs

Peter Buwalda heeft woensdag de BookSpot Lezersprijs gewonnen met zijn boek Otmars zonen. Vijftig lezers uit Nederland en Vlaanderen kozen woensdag het winnende boek. Dit werd bekendgemaakt in de uitzending van RTL 5 Uur live.

Buwalda krijgt een bedrag van 10.000 euro. Ook Lieve Joris was met haar boek Terug naar Neerpelt genomineerd, evenals Bart Van Loo met De Bourgondiërs. Vorig jaar won Tommy Wierenga de Lezersprijs met De heilige Rita.

In maart noemde NRC-recensent Thomas de Veen Otmars zonen „een buitengewoon boek” dat op „vrijwel alle punten Bonita Avenue overtreft”. Met zijn boek is Buwalda ook genomineerd voor de BookSpot Literatuurprijs die op donderdag 14 november wordt uitgereikt, voorheen bekend als de AKO Literatuurprijs. Ook Wessel te Gussinklo met De hoogstapelaar, Nicolien Mizee met Moord op de moestuin, Marente de Moor met Foon en Manon Uphoff met Vallen is als vliegen zijn genomineerd.

Voor het eerst wordt dit jaar ook een prijs uitgereikt voor non-fictie. In deze categorie is NRC-redacteur Thomas Rueb genomineerd met zijn boek Laura H. Andere genomineerden zijn Mirjam van Hengel voor haar boek Een knipperend ogenblik, Lieve Joris met Terug naar Neerpelt, Maaike Meijer met Hemelse mevrouw Frederike en Sjeng Scheijen met De avant-gardisten.