Ook Ryanair houdt uit voorzorg Boeings 737 NG aan de grond

Luchtvaartmaatschappij Ryanair houdt tenminste drie Boeings 737 NG aan de grond vanwege scheurtjes in de verbindingen tussen de vleugels en de romp. Dat meldt de Engelse krant The Guardian woensdag. Het Ierse Ryanair zegt geen negatieve gevolgen te verwachten voor zijn activiteiten of vluchten.

Wereldwijd worden momenteel vijftig Boeings 737 NG aan de grond gehouden vanwege dezelfde scheurtjes. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA constateerde de problemen begin oktober. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Australische Qantas en het Amerikaanse Southwest Airlines, hebben gemeld dat een aantal van hun Boeings 737 NG scheurtjes heeft.

Geen gevaar voor de veiligheid

De scheurtjes zijn volgens een expert van de universiteit van New South Wales geen gevaar voor de veiligheid, mits gepaste controles worden uitgevoerd. Ryanair beschikt in totaal over meer dan 450 Boeings 737 NG. Er zijn geen aanwijzingen dat nog meer vliegtuigen problemen hebben.

De drie vliegtuigen met scheurtjes, zijn meer dan vijftien jaar oud. Het gaat om de vliegtuigen met registratienummers EI-DCL, EI-DAL en EI-DCJ. Twee van de toestellen bevinden zich momenteel in Victorville in Californië, een bekende plek waar vliegtuigen worden gerepareerd. De derde staat in een opslag in Londen.

Het type 737 NG is de voorloper van de 737 MAX, waarmee sinds dit voorjaar niet meer gevlogen mag worden. De aanleiding daarvoor was het neerstorten van twee 737 MAX’s, in Ethiopië en Indonesië.