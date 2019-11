Ook Oost zong over de Muur

Onze speellijst over de Berlijnse Muur en de scheiding tussen Oost en West maakte veel los. Verschillende lezers misten The Wall van Pink Floyd en Berlin van Lou Reed in de lijst. Welnu: The Wall gaat over iets anders (de scheiding tussen overheid en burger en de kloof tussen publiek en artiest) en Reed zong over een gedroomde stad die op dat moment alleen in zijn hoofd bestond.

NRC Studio

Gerede kritiek was er van inzenders die stemmen uit Oost-Duitsland misten, zoals de Ostrock van City (‘Am Fenster’), Silly (‘Traumpaar’) en het naar Bruce Springsteen knipogende ‘Born in the GDR’ van Sandow.

De Neue Deutsche Welle van begin jaren tachtig leverde het stellige ‘Osten währt am längsten’ (het oosten duurt het langst) op van Deutsch Amerikanische Freundschaft, naast ‘Berlin’ van Ideal. De lijst werd verder aangevuld met het nobele vrijheidssentiment van ‘Über den Wolken’ door Reinhard May. „Hoe kan die nou ontbreken?” schrijft lezer H. ter Veen. Wij buigen nederig ons hoofd en danken u voor de terechtwijzing.

‘Freiheit’ van Westerhagen en ‘Mauern’ van Rocko Schamoni benaderen het vrijheidsdenken elk op hun eigen wijze; Schamoni vindt vooral dat er geen muren mogen bestaan voor de liefde. Een bijzonder plek op deze lijst is bestemd voor Die Gropiuslerchen met ‘Berlin, Berlin’ dat in 1987 voor het eerst verscheen als oerversie waarin John F. Kennedy’s befaamde ‘Ich bin ein Berliner’ werd gesampeld. Na de val van de Muur kwam er een nieuwe versie met de toevoeging „Die Mauer ist weg!”

Hoewel volledigheid een illusie is, voegen we ook nog toe: Bolland & Bolland met ‘The Wall Came Tumbling Down’.

Eén lezer maakte zich boos over het gebruik van het Engelse woord playlist, terwijl er een perfect Nederlands alternatief is: speellijst. Bij dezen.