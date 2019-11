‘Nederlandse advocaat neergeschoten in Duitsland’

Een Nederlandse advocaat uit Enschede is woensdag neergeschoten in het Duitse Gronau, vlak over de grens. Dat meldt Tubantia. De Duitse politie bevestigt dat een 43-jarige man is neergeschoten, maar kan vooralsnog niets zeggen over zijn identiteit. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht maar is aanspreekbaar.

De man woont in Gronau en zou vanuit een rijdende auto op straat zijn neergeschoten. De daders zijn volgens de politie in een wit voertuig met een Nederlands kenteken weggevlucht. Het incident speelde zich af op de Losserstrasse, enkele honderden meters over de grens. De politie doet onderzoek en hoort getuigen, daarbij wordt samengewerkt met Nederlandse autoriteiten.

Vermoedelijk gaat het om advocaat Philippe Schol, die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Bronnen zeggen tegen Tubantia dat hij al enige tijd persoonsbeveiliging kreeg.

