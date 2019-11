Frankrijk zegt tweede man van Al-Qaida in Mali te hebben gedood

Franse militairen hebben in Mali de nummer twee van een aan Al-Qaida gelieerde terroristische organisatie gedood. Dat heeft de Franse minister van Defensie Florence Parly dinsdagavond laat bekendgemaakt. Het gaat om de Marokkaan Abou Abderahman al Maghrebi, die ook wel bekendstaat onder de naam Ali Maychou. Hij werd volgens de minister gedood tijdens een operatie in samenwerking met de Malinese en Amerikaanse krijgsmacht, begin vorige maand.

Ali Maychou was de nummer twee bij Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, een organisatie die geldt als de officiële Al-Qaida-tak in Mali. Hij was na zijn baas Iyad Ag Ghaly de meestgezochte terrorist in de Sahel, zo vertelde Parly dinsdagavond in een regeringsvliegtuig aan persbureau AFP. De minister was onderweg terug naar Frankrijk na een bezoek aan Mali.

Frankrijk probeert de Malinese krijgsmacht met 4.500 man bij te staan bij de moeizame strijd van tegen jihadistische opstandelingen in het land. Vrijdag kwamen bij een aanslag van een tak van IS op een legerbasis in het noorden nog 54 Malinese militairen om het leven, in het weekend sneuvelde ook een Fransman. Nederland maakte vijf jaar lang deel uit van de VN-missie MINUSMA in het West-Afrikaanse land, maar trok zich in mei van dit jaar terug.

Dat Nederland zich uit Mali moest terugtrekken had vooral te maken met de bezuinigingen van de laatste jaren. Lees ook: Wat heeft vijf jaar patrouilleren in de Sahel opgeleverd?

De veiligheidssituatie in Mali is „duidelijk ingewikkeld”, aldus Parly tegenover AFP. Ze probeert Europese landen zo ver te krijgen om mee te werken aan een nieuwe eenheid die ‘Takuba’ moet gaan heten, ‘sabel’ in de taal van de Toeareg - een belangrijke bevolkingsgroep in het gebied. Nederland is een van de ruim tien landen die ze om hulp heeft gevraagd bij die trainingsmissie voor het Malinese leger. Parly zei optimistisch te zijn dat deze gesprekken iets zouden opleveren.