Erdogan: ook vrouw van omgekomen IS-leider Al-Baghdadi opgepakt

Turkije heeft ook een van de vrouwen van de omgekomen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gevangen genomen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag bekendgemaakt. Dinsdag zei Turkije al de zus van Al-Baghdadi en haar familie te hebben opgepakt.

Erdogan maakte de arrestatie van de vrouw bekend tijdens een toespraak in de hoofdstad Ankara, hij gaf verder geen details over Al-Baghdadi’s echtgenoot. De terreurleider had zover bekend vier vrouwen, het maximum aantal dat toegestaan onder de islamitische sharia-wetgeving. Het is niet duidelijk wanneer en hoe de vrouw is opgepakt.

De zus van Al-Baghdadi, de 65-jarige Rasmiya Awad, werd eerder deze week door Turkse autoriteiten een potentiële „inlichtingengoudmijn” genoemd. Zij werd opgepakt in de Syrische regio Aleppo.

Erdogan haalde woensdag ook uit naar de Amerikaanse „communicatiecampagne” rond de dood van Al-Baghdadi. „Wij pakten zijn vrouw op, maar daar deden wij niet zo moeilijk over”, zei het Turkse staatshoofd. De terreurleider blies zichzelf op tijdens een Amerikaanse aanval op 26 oktober in de Syrische regio Idlib.