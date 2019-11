Democraten winnen staatsverkiezingen in Virginia

Een goede dag voor de Democraten, een slechte dag voor de partij van president Trump. In enkele Amerikaanse staten zijn dinsdag tussentijdse verkiezingen gehouden voor Huis van Afgevaardigden, Senaat of gouverneur. Vooral de totale overwinning van de Democratische Partij in Virginia – met bijna alle stemmen geteld, geprojecteerd door persbureau AP – is een hard gelag voor de Republikeinen.

De Democraten behaalden in het Huis én in de Senaat van de staat een meerderheid. Onder leiding van gouverneur Ralph Northam kan de Democratische Partij hier de komende jaren min of meer vrijuit besturen.

Het is voor het eerst in tientallen jaren dat dezelfde partij in beide huizen heerst in Virginia en het gouverneurschap van de staat in handen heeft. Dit was de enige zuidelijke staat in 2016 die in meerderheid voor Hillary Clinton koos. Een van de belangrijkste twistpunten is wapenwetgeving. Dit voorjaar was er een grote schietpartij bij het gemeentehuis van Virginia Beach, waarbij twaalf mensen omkwamen. De Democraten probeerden in juli al strengere controles op wapenverkoop vast te leggen in ene wet, maar de Republikeinen wilden er niet eens over stemmen.

Democraat eist zege op in Kentucky

In de rood-Republikeinse staat Kentucky lijkt het erop dat de Democratische uitdager Andy Beshear de Republikeinse gouverneur Matt Bevin heeft verslagen. Bevin had dinsdagavond laat zijn verlies nog niet toegegeven. Het verschil zou ruim 5.000 stemmen zijn. In een toespraak voor zijn aanhang zei Bevin dat er „meer dan enkele onregelmatigheden” zijn geweest bij de stembussen, zonder dit verder toe te lichten. President Trump had zijn hele gewicht in de strijd in Kentucky gegooid. Hij strooit al het hele jaar met tweets waarin hij Bevin prijst als „een van de beste gouverneurs van de VS”. Maandag hield de president nog een campagnebijeenkomst in Lexington, waar Bevin op het podium werd gehaald.

Bevin heeft veel kritiek gekregen met zijn onbehouwen manier van doen. Zo kritiseerde hij in april een lerarenstaking door te zeggen dat „ongetwijfeld deze dag een kind dat thuis moest blijven slachtoffers is geworden van een pedoseksueel”, en dat anderen die dag „voor het eerst drugs zullen gebruiken”.

In het eveneens rode Mississippi lijken de Republikeinen wel op een zege af te koersen, zoals verwacht. Gouverneurskandidaat Tate Reeves had aan het eind van de avond een comfortabele voorsprong op zijn Democratische rivaal.