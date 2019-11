Twee rode kaarten kosten Ajax zege

Niet alleen supporters van Ajax lopen weleens een sensationeel avondje Champions League mis. De belangrijkste man in de geschiedenis van Chelsea heeft dit seizoen nog geen enkele Europese thuiswedstrijd van zijn club kunnen zien. En dat zal Roman Abrahamovitsj dinsdagavond hebben betreurd.

De Russische clubeigenaar die in 2003 de schatkist en prijzenkast kwam vullen, kan sinds vorig jaar het Verenigd Koninkrijk niet meer in als gevolg van de diplomatieke spanningen tussen beide landen. Zijn visum werd niet verlengd en heeft er volgens The Daily Telegraph toe geleid dat hij momenteel voornamelijk met zijn 162,5 meter lange luxejacht langs Europese kustplaatsen dobbert.

Het betekende dat hij dinsdag geen getuige kon zijn van het spektakelstuk dat op Stamford Bridge te zien was. Ajax stond er na nog geen uur spelen met 1-4 voor, maar gaf de voorsprong weg, wat uiteindelijk leidde tot een 4-4 gelijkspel. Beide ploegen zijn nog in de race voor een plek in de volgende ronde, net als Valencia en Lille.

Tv-deal

Al binnen één minuut leidde Ajax met 0-1. Via een verdwaalde vrije trap kwam Ajax op 0-1 voorsprong dankzij Quincy Promes, die triomfantelijk wegliep en Stamford Bridge in verwarring achterliet. Wie zijn tv een minuut later aanzette, stond perplex. Toen stond het alweer 1-1, nadat Joël Veltman Chelsea met een onhandige tackle aan een penalty hielp.

Daarna was de show aan Ajax. Op de plek waar Chelsea jarenlang de beste tegenstanders de baas is, liep Ajax weg. Wederom was het Promes die scoorde, nu met het hoofd, waarna Hakim Ziyech op buitengewoon fraaie wijze de bal in het doel krulde. Alsof dat nog niet veelbetekenend was, was het Donny van de Beek die de vierde treffer binnenschoot.

1-4 na nog geen uur spelen. Het was alsof iemand in Londen met het scorebord had zitten knoeien.

Het was dinsdag niet direct te zien, maar Chelsea staat achtste in de laatste editie van de Money League van Deloitte, een jaarlijkse ranking van de meestverdienende clubs ter wereld. Omzet: ruim een half miljard euro. Minder dan Manchester United, Manchester City en Liverpool, méér dan Arsenal. Ajax komt in die lijst niet voor, hoewel de club met de laatste jaaromzet van ruim 199 miljoen euro een serieuze gooi doet naar een plek tussen de elite van Europa.

Chelsea verdient alleen al aan tv-geld meer dan Ajax. 250 miljoen euro. Maar wat is al dat geld waard? Dat was de vraag die je bij de 1-4 kon stellen. Wederom tartte Ajax de wetten waar het topvoetbal om bekendstaat. Onbevreesd en zonder ontzag voor een club die in enkele jaren meer geld aan spelers spendeerde dan Ajax in decennia.

In slaap gesukkeld

Maar de waan van de dag regeerde al voordat de wedstrijd was afgelopen. Na de 1-4 werd Chelsea wakker – of sukkelde Ajax in slaap? – en stoomde de ploeg van oud-speler Frank Lampard naar voren. Chelsea had een gênante eerste helft achter de rug en de spelers moeten hebben gevoeld dat ze in de tweede helft wat goed te maken hadden. En dat deden ze.

Eerst was er de 4-2 van César Azpilicueta, daarna de dubbele rode kaart aan de kant van Ajax. Eerst Veltman die zijn tweede gele kaart incasseerde, vervolgens Daley Blind die eraf moest, waarna Jorgino vanaf de stip zijn tweede doelpunt kon maken. 4-3. Op Stamford Bridge voelden de fans dat er meer in zat.

Ajax stond zwaar onder druk en incasseerde binnen een paar minuten ook de 4-4, gemaakt door Reece James, wiens gelijkmaker de opmaat leek te vormen voor verder onheil voor Ajax. Met negen man leek het slechts een kwestie van tijd voordat Chelsea de wedstrijd definitief naar zich zou toetrekken. Ook Ajax kwam er nog een enkele keer goed uit, maar het was aan Onana te danken dat de formatie van trainer Erik ten Hag aan deze sensationele wedstrijd nog een punt overhield.