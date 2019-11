Cel geëist tegen 67 dierenactivisten voor stalbezetting Boxtel

Tegen 67 dierenactivisten die ervan worden verdacht in mei een varkensboerderij in Boxtel te hebben bezet, is woensdag één week gevangenisstraf geëist. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Later op de dag volgt de uitspraak.

In mei bezetten dierenactivisten uit Nederland en andere Europese landen urenlang de boerderij van een Brabantse varkenshouder. Uit protest kwamen tientallen boeren naar de bezetting. Woensdag zei de officier van justitie tijdens de zitting dat de activisten zich „gewoon aan de wet” moeten houden.

De activisten filmden zelf vanuit de stallen en verspreidden de beelden via onder meer sociale media. Ze hoopten dat media de beelden verder zouden verspreiden.

Bezetting

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) zei een dag na de bezetting in de Tweede Kamer dat activisten steeds actiever worden. Hij zei bezorgd te zijn over de toenemende bedreigingen richting boeren. Hij beloofde hierover te overleggen met landbouworganisaties.

Meat the Victims is een losse verzameling actievoerders. Zij vormen geen organisatie, hebben geen website en communiceren vooral via sociale media. Behalve de stalbezetting in Boxtel, demonstreerden ze in mei ook op de Dam in Amsterdam. Ook hier vroegen ze aandacht voor dierenleed.