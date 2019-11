Blokkade van speelgoedtrekkertjes en andere onderwijsacties

Op de stoep van het ministerie van Onderwijs in Den Haag staan woensdagochtend tientallen speelgoedtrekkertjes. Ze zijn daar neergezet door stakende leden van Leraren in Actie als knipoog naar de tractorblokkades van boeren van de voorbije weken. Het is een van de vele acties door het hele land van stakende leraren. Ze hopen op meer geld en waardering van het kabinet.

Docenten van zowel basis- als voortgezet onderwijs leggen woensdag het werk neer. Ze willen dat er structureel meer geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Ruim vierduizend scholen hebben aan de actiewebsite Investeer in onderwijs laten weten dat ze vanwege de staking woensdag dicht blijven. De protesten nemen diverse vormen aan. Zo worden in Venlo en Breda protestmarsen gehouden en zijn er manifestaties in onder meer Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam. In Rotterdam liepen honderden demonstranten over de rijbaan op de Erasmusbrug, waardoor het verkeer er tijdelijk niet langs kon.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de onderwijsbegroting. Een aantal belangrijke protesten staat dan ook in Den Haag gepland. Het debat wordt op verschillende actielocaties live uitgezonden op grote schermen.

Structureel

Afgelopen vrijdag zegde onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) nog 460 miljoen euro extra toe voor het onderwijs. De Algemene Onderwijsbond was aanvankelijk van plan om af te zien van de staking, maar moest daar onder druk van de leden op terugkomen. Het geld is goeddeels eenmalig, en de leraren willen dat er structureel meer budget wordt vrijgemaakt. Het geld van Slob wordt door de actievoerders gezien als een „eerste stap naar een brede investering”.

Het onderwijs kampt met een groot personeelstekort. Om dat weg te werken bepleiten de docenten structureel betere salarissen, meer docenten voor de klas en lagere werkdruk. De actie wordt gesteund door onder meer de onderwijsbonden, beroepsorganisaties en leerlingenorganisaties.