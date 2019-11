Beatrix Ruf gaat aan het werk voor Garage museum Moskou

Voormalig directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam Beatrix Ruf gaat werken voor het Garage museum voor hedendaagse kunst in Moskou. Dat meldt het museum op zijn website.

Ze gaat begin 2020 aan de slag. „Samen met onze directeur, Anton Belov, zal ze aan de langetermijnontwikkeling van het museum werken, en met haar visie bijdragen aan het tentoonstellingsprogramma, de planning, educatie en partner projecten bij Garage”, aldus het museum.

Ruf was eerder directeur van de Kunsthalle in Zürich. Ze werd in 2014 artistiek directeur van het Stedelijk. In 2017 nam ze ontslag na ophef over nevenactiviteiten. Uit onafhankelijk onderzoek voor de gemeente Amsterdam bleek dat Ruf een bonus van 863.000 euro had ontvangen, van een eerdere opdrachtgever, die ook met het Stedelijk samenwerkte, zonder dat ze dat de toezichthouders van het museum gemeld had. De onderzoekers oordeelden dat Ruf te goeder trouw had gehandeld, maar regels van goed bestuur had overtreden. De toezichthouders stapten op, deels gedwongen. Ruf was sinds begin 2019 weer als adviseur aan het Stedelijk verbonden. Per december wordt Rein Wolfs de nieuwe directeur van het Stedelijk.

Het Garage museum in Moskou, ontworpen door Rem Koolhaas, ging in 2015 open. Het is een initiatief van Dasja Zjoekova, de glamoureuze vrouw van olie-multimiljardair Roman Abramovitsj (eigenaar van voetbalclub Chelsea) die het museum sponsort.