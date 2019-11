1,5 jaar cel voor ophangen granaat bij ADO Den Haag

Een man die een handgranaat ophing bij het supportershome van ADO Den Haag heeft woensdag 1,5 jaar celstraf gekregen, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Tegen de Amsterdamse Hilal A. B. was twee jaar geëist door de rechtbank in Den Haag.

Twee andere eveneens Amsterdamse verdachten werden vrijgesproken. De 18-jarige Faissal B. en de 21-jarige Charafedinne G. zaten bij de verdachten in de auto. Volgens de rechter stond het niet vast dat ze wisten dat hun medepassagier de handgranaat ging ophangen.

De werkende handgranaat, met de pin er nog in, werd in april dit jaar gevonden aan de muur van het supportershome van ADO, naast het stadion. Daarnaast waren drie andreaskruizen, het wapen van Amsterdam, op de muur gespoten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte het explosief onschadelijk en verwijderde het.

Voetbalgerelateerd geweld

De verdachte heeft volgens de rechter een „levensgevaarlijke situatie” gecreëerd. „Als de granaat door een ander was gevonden die daarvan niet tijdig het gevaar had onderkend, of als de handgranaat door de wind was losgeraakt, dan had het heel anders kunnen aflopen”, oordeelde de rechter.

Het motief voor het plaatsen van de granaat blijft onduidelijk. De drie verdachten ontkennen namelijk dat ze iets met het explosief te maken hebben. Volgens de rechtbank heeft het voorval er echter „alle schijn van” dat het om voetbalgerelateerd geweld gaat. Het wordt de verdachte zwaar aangerekend dat hij bij heeft gedragen aan de „al langer bestaande en zorgwekkende sfeer van escalerend geweld” tussen aanhangers van de twee voetbalclubs.

ADO Den Haag en Ajax zijn al jarenlang elkaars rivalen. Regelmatig komt het tot provocaties. Bij duels tussen de clubs zijn sinds 2006 geen uitsupporters meer welkom.