‘Zus omgekomen IS-leider Al-Baghdadi in Syrië opgepakt bij Turkse inval’

De zus van de voormalige IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is volgens bronnen binnen de Turkse autoriteiten maandag aangehouden. De 65-jarige Rasmiya Awad is opgepakt in de Syrische provincie Aleppo, melden persbureaus AP en Reuters dinsdag op gezag van een anonieme hooggeplaatste functionaris. Ook haar echtgenoot en schoondochter en vijf kinderen zouden zijn opgepakt. De volwassenen worden ondervraagd.

De zus van Al-Baghdadi is een potentiële „inlichtingengoudmijn”, zei de ambtenaar tegen AP. „Haar kennis van [IS] kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan ons begrip van de groepering en ons helpen meer schurken te vangen.”

Rasmiya Awad werd opgepakt nabij de plaats Azaz in de provincie Aleppo. Dat gebied nabij de Turks-Syrische grens staat onder Turkse controle. Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan noemt de arrestatie op Twitter „nog eens een voorbeeld van het succes van [de Turkse] antiterreuroperaties”. Daarmee lijkt hij de verder onbevestigde en niet direct verifieerbare aanhouding overigens te bevestigen.

Symbolisch

Abu Bakr al-Baghdadi kwam anderhalve week geleden om bij een inval van Amerikaanse speciale eenheden in het dorp Barisha, in de provincie Idlib. Hij blies zich volgens president Donald Trump op toen hij achternagezeten door militairen een tunnel in was gevlucht. Kort na Al-Baghdadi werd ook zijn rechterhand Abu al-Hassan al-Muhajir gedood.

Deskundigen waarschuwen dat de uitschakeling van de voormalige zelfverklaarde kalief van IS niet betekent dat de terreurbeweging is lamgelegd. De nagenoeg onbekende Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi is inmiddels aangewezen als de nieuwe leider van de organisatie. Ook is een onbekend aantal IS-strijders ontsnapt uit gevangenschap van Koerden in het noorden van Syrië. Dat was een gevolg van de Turkse inval in het gebied.